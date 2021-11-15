Путин должен срочно уволить Бастрыкина! Раз азербайджанская диаспора требует...

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Комментарии
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Валерий Мостовых
Алексей
Ну, а если Путин В.В. не удовлетворит их просьбу, то они и Путина потребуют убрать и поставить во главе России кого-нибудь из своих?
Вы ошиблись эта не просьба а требование.
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1 час.
Veera Golub
Самый простой выход в этой ситуации - уволить все! ВСЕ!!! диаспоры, для чего выдворить всех недовольных из страны, предварительно лишив гражданства тех, у кого оно есть.  И сразу станет все на свои места. Пусть живут дома- им не будут мешать  ни граждане других стран, ни их министры... Все ГОУ ХОУМ!
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1 час.
GISMbICH
И что дальше? Полагаю, дальше будет гневное письмо Владимиру Путину с требованием уволить Владимира Путина.   Глубоконеуважаемые диаспоры, звиздуйте обратно в свои кишлаки, стройте свои великие и богатые государства, о чём вы мечтали с конца 80-х годов двадцатого века, и потому выгоняли русских в начале 90-х с угрозами расправы. Вы выгнали русских, которые зачастую бросали свои квартиры. Вы мечтали о том, что прогнав "русских дармоедов" вы превратите свои республики бывшего СССР (каждая из которых, по-вашему, кормила весь СССР) в цветущие богатые государства. Но, حƴƘА, какого хрена вы ПОПЁРЛИСЬ вслед за выгнанными ВАМИ русскими?!?!?! КАКОГО, حƴƘА, хрена?!?!?!?! ЧЁ ВЫ,حƴƘА, ТУТ ЗАБЫЛИ?!?!?! СТРОЙТЕ СВОИ БОГАТЫЕ ГОСУДАРСТВА!!!!!!... У СЕБЯ,حƴƘА, НА РОДИНАХ!!!!! ЗВЕРЬКИ, әϱɐʜӏԀә!
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1 час.

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