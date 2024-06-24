❌ Вбросы про якобы закрытые пляжи – ЛОЖЬ «Новые вбросы врага по Крыму и Севастополю. Теперь про, якобы, закрытые пляжи.
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❌ Вбросы про якобы закрытые пляжи – ЛОЖЬ «Новые вбросы врага по Крыму и Севастополю. Теперь про, якобы, закрытые пляжи.