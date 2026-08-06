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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родри сообщил «Барселоне», что готов к переговорам. Хавбек «Ман Сити» также интересен «Реалу»

Родри не исключает перехода в «Барселону». По информации инсайдера Фабрицио Романо , полузащитник « Манчестер Сити » сообщил каталонскому клубу, что готов обсудить условия контракта.

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