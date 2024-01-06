Аким Ерболат Досаев поздравил православных с Рождеством, передаёт inАlmaty.kz. Аким подчеркнул, что православие наряду с другими конфессиями является важной составляющей жизни наших сограждан, способствует укреплению общенационального единства, сохраняет богатство многообразия культур и традиций.
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