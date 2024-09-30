Власти России раскрыли, где построят новые курорты

В России построят девять новых морских курортов. Расходы на соответствующий федеральный проект под названием «Пять морей и озеро Байкал» власти планируют заложить в бюджет на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов.
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