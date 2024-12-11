Губернатор Смоленской области рассказал, какие учреждения культуры ждёт масштабное обновление

Губернатор: «Работы на объектах в Смоленской области пройдут по новому, инициированному Владимиром Путиным нацпроекту» При поддержке федерального правительства обновят и улучшат материально-техническую базу 18 учреждений культуры в Смоленской области, заявил глава региона Василий Анохин.