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Запор – серьёзная проблема: какими лекарственными средствами лечить

Запор – серьёзная проблема: какими лекарственными средствами лечить

Регулярный стул играет важнейшую роль в жизнедеятельности нашего организма, в том числе и детского. Но если он по какой-то причине нарушен, и нормализовать его с помощью нетрадиционных методов не получается, врач назначает лекарственную терапию.

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