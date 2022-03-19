Запор – серьёзная проблема: какими лекарственными средствами лечить

Регулярный стул играет важнейшую роль в жизнедеятельности нашего организма, в том числе и детского. Но если он по какой-то причине нарушен, и нормализовать его с помощью нетрадиционных методов не получается, врач назначает лекарственную терапию.
Регулярный стул играет важнейшую роль в жизнедеятельности нашего организма, в том числе и детского. Но если он по какой-то причине нарушен, и нормализовать его с помощью нетрадиционных методов не получается, врач назначает лекарственную терапию.
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