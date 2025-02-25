«Депутат и глава убили женщину, но та сама виновата»: жители поселка Рымникский защищают подозреваемых в расправе

ЧЕЛЯБИНСК, 25 февраля, ФедералПресс. Преступление произошло 23 февраля. По версии следствия, глава Рымникского сельского поселения Дмитрий Рудский, депутат Брединского района Александр Брухаль и его сын Андрей похитили местную 46-летнюю жительницу Гульназ Валееву и убили ее.
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