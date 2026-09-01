Прыжок в уходящий поезд

На станции в Индии мужчина решил запрыгнуть в уже набирающий ход поезд, держа в руках корзины. Он потерял равновесие и оказался на путях, после чего окружающие уже не надеялись на хороший исход.
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