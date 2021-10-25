В М

102 099 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кирилл Росляков
    Мусульманство головного мозга. Это означает демонстрацию полного отрицания законов общества и государства.Вопрос лишь в том...
  • Михаил Аким
    Вы реально не здоровы,гнёте свою линию,типичный пропагандист,убеждаюсь в который раз. Я не жалуюсь,с чего Вы взяли? Б...«Крым не наш»: По...
  • Алекс ZLOYBOY
    Хохло-евреи по даже малому счету - бздиловаты, будут как шакалы гавкать из-под плетня, (идиоты, поставили целью своей...ЗАЧЕМ РОССИИ УКРА...

ПЛАН ОБОРОНЫ УКРАИНЫ ПРИНЯТ. НО ЕСТЬ ЛИ ОН В ПРИРОДЕ?

ПЛАН ОБОРОНЫ УКРАИНЫ ПРИНЯТ. НО ЕСТЬ ЛИ ОН В ПРИРОДЕ?

Василий КАЧУР На днях глава СНБО Украины Алексей Данилов со всей своей прямотой сообщил, что после двух лет кропотливой работы впервые за годы независимости утверждён План обороны Украины, «который чётко дает ответы на те вызовы, которые сегодня есть перед нашей страной».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх