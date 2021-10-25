ПЛАН ОБОРОНЫ УКРАИНЫ ПРИНЯТ. НО ЕСТЬ ЛИ ОН В ПРИРОДЕ?

Василий КАЧУР На днях глава СНБО Украины Алексей Данилов со всей своей прямотой сообщил, что после двух лет кропотливой работы впервые за годы независимости утверждён План обороны Украины, «который чётко дает ответы на те вызовы, которые сегодня есть перед нашей страной».
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