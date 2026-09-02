«Антироссийская тревога», которая есть у Европы, объясняется тем, что в ЕС не хотят заканчивать конфликт на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ ТАСС: срочная пен...
- FT: Эстония переб...
- Президент США нап...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым