Мастер-класс по изготовлению брелоков и экскурсия в бричке: что посетить в Туле 27-28 июля

Последние выходные второго летнего месяца на носу – для того, чтобы хотя бы немного замедлить течение долгожданного лета, Тульская служба новостей предлагает проводить свободное время запоминающе и активно.
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