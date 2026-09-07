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Попытка переговоров. Как прошел визит Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев

Попытка переговоров. Как прошел визит Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вернулись к посредничеству по Украине: спецпосланник и зять американского президента пытаются сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки перед выборами в Конгресс США, пишет "Коммерсант".

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