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Регионы России

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Apple представила умные часы Series 12 и Ultra 4 с усовершенствованной системой здоровья

Apple представила умные часы Series 12 и Ultra 4 с усовершенствованной системой здоровья

Компания Apple анонсировала новые модели смарт-часов: Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4. Хотя внешний дизайн устройств практически не изменился, внутренние компоненты претерпели значительные усовершенствования, включая новый чип S11 и улучшенную систему Health Sensing System.

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