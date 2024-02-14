Самые популярные направления среди зарубежных свадебных туров у россиян

Российские пары чаще всего выбирают Мальдивы, Турцию и Кипр. Как сообщает Российский союз Туриндустрии (РСТ), популярные до пандемии свадебные туры по-прежнему востребованы у россиян, хотя и в меньших объемах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии