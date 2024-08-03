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Бербок рассказала об «очень деликатной дилемме» при обмене заключенными с Россией

Бербок рассказала об «очень деликатной дилемме» при обмене заключенными с Россией

По словам главы МИД Германии, решить освободить экс-сотрудника ФСБ Красикова было нелегким решениемОбмен заключенными между Россией, Белоруссией и рядом западных стран представлял для Германии «очень деликатную дилемму», заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

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