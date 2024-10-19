В Госдуме предложили суду устанавливать порядок общения детей и родителей в разводе

С такой инициативой выступил депутат ГД Дмитрий Кузнецов Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия – За правду») представил законопроект на отзыв в правительство РФ, который предлагает обязывать суд решать вопросы о порядке общения детей до 18 лет с родителем, проживающим отдельно, на этапе развода.