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В Екатеринбурге следствием троим гражданам предъявлено обвинение в вымогательстве и похищении человека

В Екатеринбурге следствием троим гражданам предъявлено обвинение в вымогательстве и похищении человека

Троим гражданам в возрасте от 37 до 48 лет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.

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