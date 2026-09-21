В Екатеринбурге следствием троим гражданам предъявлено обвинение в вымогательстве и похищении человека

Троим гражданам в возрасте от 37 до 48 лет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС На Урале осудили ...
- ДВ Валерий Горелых: ...
- Китай вводит отве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым