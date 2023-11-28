В Ивановской области озвучили, на сколько вырастет плата за капремонт в 2024 году

Парламентарии и чиновники решили радикально тариф не поднимать, чтобы избежать неплатежей населения.На совещании в Ивановской областной думе назван окончательный размер взноса за капремонт, который будет установлен в регионе на 2024 год.
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