Разведутся ли Лопес и Аффлек или это маркетинговый ход Татьяна СергееваДженнифер Лопес и Бен Аффлек снова оказались в центре внимания, ведь их возобновившийся роман, который начал так романтично, вновь вызвал волну слухов и спекуляций.