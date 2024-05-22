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Разведутся ли Лопес и Аффлек или это маркетинговый ход

Разведутся ли Лопес и Аффлек или это маркетинговый ход

Разведутся ли Лопес и Аффлек или это маркетинговый ход Татьяна СергееваДженнифер Лопес и Бен Аффлек снова оказались в центре внимания, ведь их возобновившийся роман, который начал так романтично, вновь вызвал волну слухов и спекуляций.

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