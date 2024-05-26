Сунак заявил о намерении ввести военную повинность для молодежи

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в стране могут ввести обязательную воинскую повинность или альтернативную службу для молодых людей в случае, если на предстоящих всеобщих выборах победу одержат консерваторы.
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