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Жители Камчатки описали момент землетрясения словами «дом раскачивался»

Жители Камчатки описали момент землетрясения словами «дом раскачивался»

На Камчатке около семи часов утра по местному времени 18 августа произошло мощное землетрясение. Жители края рассказали РЕН ТВ, что было страшно из-за того, что с полок падали предметы, а мебель «ходила ходуном».

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