БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Генерал Леонид Ивашов: «Нам надо не за Трампом бегать, а создавать свою систему безопасности в Европе»

Генерал Леонид Ивашов: «Нам надо не за Трампом бегать, а создавать свою систему безопасности в Европе»

Момент, когда НАТО на грани распада, самый удобный для начала переговоров с европейскими лидерами Ирина Мишина Фото: AP/TASS Материал комментируют: Леонид Ивашов Мирное урегулирование российско-украинского конфликта, обещанное президентом Дональдом Трампом еще до его вступления в должность, так до сих пор и не произошло.

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