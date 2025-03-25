Генерал Леонид Ивашов: «Нам надо не за Трампом бегать, а создавать свою систему безопасности в Европе»

Момент, когда НАТО на грани распада, самый удобный для начала переговоров с европейскими лидерами Ирина Мишина Фото: AP/TASS Материал комментируют: Леонид Ивашов Мирное урегулирование российско-украинского конфликта, обещанное президентом Дональдом Трампом еще до его вступления в должность, так до сих пор и не произошло.