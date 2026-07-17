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Российские врачи вернули женщине возможность двигаться

Российские врачи вернули женщине возможность двигаться

В Саратовском государственном медицинском университете имени В.И. Разумовского произошло важное событие, врачи НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии вернули женщине способность ходить, справившись с тяжелейшей формой ревматоидного артрита .

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