Российские врачи вернули женщине возможность двигаться

В Саратовском государственном медицинском университете имени В.И. Разумовского произошло важное событие, врачи НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии вернули женщине способность ходить, справившись с тяжелейшей формой ревматоидного артрита .
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