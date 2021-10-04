Холодильник для косметики и огромные окна: как живет Анфиса Чехова

Рассматриваем квартиру телеведущей.Жми на фото, чтобы рассмотреть, как выглядит квартира Анфисы Чеховой:В спальнеВид из окнаПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожаяКухня-гостинаяКухняКухняКухняКухняКухняКухняКухняКухняКухняКухняИз прихожей в кухню-гостинуюГостинаяГостинаяГостинаяГостинаяГостинаяГостинаяГостинаяГостинаяГостинаяГостинаяГостинаяДетскаяДетскаяДетскаяДетскаяДетскаяДетскаяДетскаяДетскаяВаннаяВаннаяВаннаяВаннаяВаннаяВаннаяВаннаяВаннаяСпальняСпальняСпальняСпальняСпальняСпальняСпальняСпальняСпальняГардеробнаяГардеробнаяГардеробнаяГардеробнаяТелеведущая показала, как живет, в .