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Холодильник для косметики и огромные окна: как живет Анфиса Чехова

Холодильник для косметики и огромные окна: как живет Анфиса Чехова

Рассматриваем квартиру телеведущей.Жми на фото, чтобы рассмотреть, как выглядит квартира Анфисы Чеховой:В спальнеВид из окнаПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожаяКухня-гостинаяКухняКухняКухняКухняКухняКухняКухняКухняКухняКухняИз прихожей в кухню-гостинуюГостинаяГостинаяГостинаяГостинаяГостинаяГостинаяГостинаяГостинаяГостинаяГостинаяГостинаяДетскаяДетскаяДетскаяДетскаяДетскаяДетскаяДетскаяДетскаяВаннаяВаннаяВаннаяВаннаяВаннаяВаннаяВаннаяВаннаяСпальняСпальняСпальняСпальняСпальняСпальняСпальняСпальняСпальняГардеробнаяГардеробнаяГардеробнаяГардеробнаяТелеведущая показала, как живет, в .

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