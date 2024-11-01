линкен заявил, что войска КНДР скоро вступят в бой в Курской области

«В ближайшие дни» около 8 тысяч якобы переброшенных в Курскую область военнослужащих из КНДР вступят в бой на стороне России в зоне СВО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 1 ноября, сообщает агентство Yonhap.
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