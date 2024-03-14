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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руне отыграл у Фрица матчбол и встретится с Медведевым

Руне отыграл у Фрица матчбол и встретится с Медведевым

Хольгер Руне в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл Тэйлора Фрица – 2:6, 7:6(2), 6:3. Во втором сете датчанин отыграл матчбол при счете 5:6 – непринятой второй подачей.

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