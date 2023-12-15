Исправительные учреждения региона предоставят производственные мощности бизнесу Приморья

Представители центра "Мой бизнес" посетили производственные площадки объектов ГУФСИН России по Приморскому краю в Артеме и Уссурийске, осмотрели оборудование и договорились о возможности предоставления цехов в пользование приморским представителям малого и среднего бизнеса.