Булыкин заявил, что сборная России хорошо бы проявила себя на Евро-2024

Дмитрий Булыкин убежден, что у нынешней сборной России были бы шансы выйти в плей-офф Евро-2024. Бывший форвард «Динамо», «Байера» и «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о том, как бы на континентальном первенстве выступила бы Россия, если бы получила путевку на турнир.