ДНР сообщила о 3 обстрелах Горловки со стороны ВСУ за 35 минут

Вооруженные формирования Украины утром 24 апреля обстреляли Горловку три раза за 35 минут. Это следует из оперативных сообщений представителей Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.
Вооруженные формирования Украины утром 24 апреля обстреляли Горловку три раза за 35 минут. Это следует из оперативных сообщений представителей Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.
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