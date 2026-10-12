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Регионы России

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Сомнолог Эли Хэйр рассказала, как безопасно откладывать отход ко сну на час позже

Сомнолог Эли Хэйр рассказала, как безопасно откладывать отход ко сну на час позже

Кроме того, сомнолог порекомендовала изменить привычное время ужина, поскольку биологические часы кишечника имеют существенное значение в регуляции сна.

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