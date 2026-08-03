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Царьград

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Полсотни австрийцев переехали в Россию после указа Путина о традиционных ценностях

Полсотни австрийцев переехали в Россию после указа Путина о традиционных ценностях

Пик обращений австрийских граждан пришёлся на период, последовавший за обнародованием указа.Около 50 граждан Австрии переехали в Россию, воспользовавшись указом президента Владимира Путина о поддержке лиц, разделяющих традиционные для России духовно-нравственные ценности.

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