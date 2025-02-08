В России могут ввести обязательную геномную регистрацию для военных

Владимир Путин Минобороны, МВД, Минфину, Минздраву, ФСБ и другим организациям в области обороны рассмотреть возможное введение обязательной геномной регистрации для военнослужащих и лиц гражданского персонала, участвующих в военных и контртеррористических операциях.