«Уникальные условия для привлечения детей из разных регионов России»: в Петербурге в одиннадцатый раз пройдет фестиваль барабанщиков «Ударная волна»

Проект соберет участников из более полусотни регионов РФ и зарубежных стран С 29 ноября по 6 декабря в Петербурге состоится одиннадцатый международный конкурс-фестиваль ударных инструментов, барабанщиков и перкуссионистов «Ударная волна».
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