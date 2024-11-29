«Уникальные условия для привлечения детей из разных регионов России»: в Петербурге в одиннадцатый раз пройдет фестиваль барабанщиков «Ударная волна»

Проект соберет участников из более полусотни регионов РФ и зарубежных стран С 29 ноября по 6 декабря в Петербурге состоится одиннадцатый международный конкурс-фестиваль ударных инструментов, барабанщиков и перкуссионистов «Ударная волна».