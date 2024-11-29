НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Прыгун
    а мы привыкли к халяве,за 10ооо говорят ,я лучше на диване лежать буду, вот так тоАлександр Беглов ...
  • Ирина Некрасова
    За работу нужно платить, господин Беглов!  Работать за достойную зарплату всегда найдутся желающие. А за копейки вкал...Александр Беглов ...
  • Людмила
    улицу не хотят ремонтировать, магазин шаговой доступности восстанавливать не хотят ...   😡В Петербурге не б...

«Уникальные условия для привлечения детей из разных регионов России»: в Петербурге в одиннадцатый раз пройдет фестиваль барабанщиков «Ударная волна»

«Уникальные условия для привлечения детей из разных регионов России»: в Петербурге в одиннадцатый раз пройдет фестиваль барабанщиков «Ударная волна»

Проект соберет участников из более полусотни регионов РФ и зарубежных стран С 29 ноября по 6 декабря в Петербурге состоится одиннадцатый международный конкурс-фестиваль ударных инструментов, барабанщиков и перкуссионистов «Ударная волна».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх