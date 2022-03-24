Досужие мысли о ситуации

Внимание: лицам со светлыми хохотальниками и тонкой душевной организацией, считающим, что кровавый Путен коварно напал на братский народ, данный материал к прочтению противопоказан, ввиду наметившегося у данной категории граждан очередного сезонного обострения… Весна, знаете ли… Русская весна… Забавно… В девяностые мы — циничные сволочи из Шестого отдела, в день похорон очередного авторитета, упокоенного коллегами по опасному бизнесу, заказывали на «Авторадио», от имени оперативников УБОП для покойного пестню Евгения Кемеровского «Братва, не стреляйте друг в друга»… Сегодня позвонил на «Маяк» попросил поставить для Чубайса композицию Матецкого: «И вот свалил наш Толик за бугор»… Почему-то отказали… Времена, наверное поменялись… Ну это так, к слову, а по сути: Ох уж мне эта вера во всемогущество Наитемнейшего! Сильно позабавила американская Пелоси, первая поднявшая вой по поводу того, что Путин поднял цены на бензин в США… Кто не в курсе — Пелоси это вариант Псаки, только версии «лайт», другими словами: когда Псака кончит жизнь на виселице в дурке, самым большим политиком-эрудитом в штатах станет Пелоси…С другой стороны, как ей не верить в могущество Путина, когда он буквально за два дня отменил эпидемию короновируса во всем мире… Любой поверит… Правда, на всякий случай Путина объявили безумцем… На минутку: это — Президент Эстонии Ага… А безумец — всё равно Путин… И ведь это я еще фото всяких фриков, типа Бори Джонсона не публикую… Из гуманных соображений…Понятно, что с безумцем уровня «Бог» может справиться не каждый.