Вместо гарнира пускаем отварной картофель на салат. За 10 минут получили полноценный ужин

Отварную картошку обычно используют как бесхитростный гарнир, но сегодня мы поступим иначе. За 5-10 минут превратим ее в теплый сытный салат, который легко заменит как гарнир, так и может выступить полноценным блюдом.
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