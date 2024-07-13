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Spiegel: Германия удивила мир «секретным планом» на случай войны с Россией

Spiegel: Германия удивила мир «секретным планом» на случай войны с Россией

Обозреватель немецкого издания Spiegel Расмус Бухштайнер описал некоторые детали «секретного плана» Германии на случай войны с Россией.

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