Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

Сдачу Артемовска Украина попыталась скрыть вылазкой диверсантов на границе Белгородской области Текст: Юрий Зайнашев Еще в марте Владимир Зеленский рассказал в интервью о негативных последствиях потери Артемовска для Киева.
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