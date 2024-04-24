Коррупция в белом халате: в Приморье будут судить экс-главврача психбольницы

В Приморском крае завершено расследование коррупционного дела в отношении бывшего главного врача краевой психиатрической больницы Максима Артамонова, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Приморскому краю.
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