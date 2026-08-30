Как сформировать портфель с двузначной доходностью на фоне роста ставок по ОФЗ

Рынок снова даёт повод задуматься о долгосрочных вложениях. Доходности длинных выпусков ОФЗ поднялись до 15% годовых, и это тот уровень, который ещё недавно казался труднодостижимым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Глубина подвига: ...
- Российский рынок ...
- Как новые правила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым