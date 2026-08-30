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Как сформировать портфель с двузначной доходностью на фоне роста ставок по ОФЗ

Рынок снова даёт повод задуматься о долгосрочных вложениях. Доходности длинных выпусков ОФЗ поднялись до 15% годовых, и это тот уровень, который ещё недавно казался труднодостижимым.

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