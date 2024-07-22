Врач Болибок оценил риск вспышки листериоза в РФ

Ежегодно в стране регистрируется от 40 до 100 случаев данной инфекции Несмотря на опасность листериоза, это заболевание пока довольно редкое для России, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой».
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