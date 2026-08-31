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Zero Hedge

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Feminist New York Governor Sports Hijab While Pandering To Muslim Voters

Feminist New York Governor Sports Hijab While Pandering To Muslim Voters

Feminist New York Governor Sports Hijab While Pandering To Muslim Voters New York Governor Kathy Hochul, a self described feminist and "social justice Catholic", has raised eyebrows this week after appearing in a hijab at an Islamic Cultural School in the Bronx to make statements against "Islamophobia".

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