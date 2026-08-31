Feminist New York Governor Sports Hijab While Pandering To Muslim Voters New York Governor Kathy Hochul, a self described feminist and "social justice Catholic", has raised eyebrows this week after appearing in a hijab at an Islamic Cultural School in the Bronx to make statements against "Islamophobia".
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