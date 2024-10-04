Политика как он...
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Политика как она есть

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Российские музыкальные сервисы будут маркировать исполнителей-иноагентов

Российские музыкальные сервисы будут маркировать исполнителей-иноагентов

Российские музыкальные сервисы Яндекс Музыка, VK Музыка, Звук и МТС Музыка с 4 октября будут маркировать исполнителей-иноагентов, сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

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