Российские музыкальные сервисы будут маркировать исполнителей-иноагентов

Российские музыкальные сервисы Яндекс Музыка, VK Музыка, Звук и МТС Музыка с 4 октября будут маркировать исполнителей-иноагентов, сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
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