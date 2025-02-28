В Госдуме предложили создать реестр самозапрета на азартные игры

С инициативой выступил вице-спикер Борис Чернышов Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову с инициативой о создании федерального реестра самозапрета на участие в азартных играх «СтопАзарт», документ оказался в распоряжении РИА Новости.