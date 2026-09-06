DLSS 5 «поджарила» GeForce RTX 5090? GeForce RTX 5090 вышла за 600 Вт в игре с DLSS 5 — у видеокарты расплавился разъем питания

Ненадежный 16-контактный разъем и активная DLSS 5 — гремучая смесь? Владелец MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC сообщил о выходе из строя видеокарты после продолжительного тестирования DLSS 5 Neural Rendering.
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