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Дебошир избил двух стюардесс на рейсе Дубай – Санкт-Петербург

Дебошир избил двух стюардесс на рейсе Дубай – Санкт-Петербург

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В аэропорту Пулково сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, напавшего на бортпроводниц во время рейса Дубай – Санкт-Петербург.

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