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Катчук о еде в России: «Нравятся пельмени и котлеты, сырники – очень вкусное блюдо. Борщ пробовал, но не сказал бы, что он у меня в фаворе»

Канадский нападающий «Трактора» Борис Катчук поделился мнением о еде в России. «Что касается русской еды, то мне очень нравятся пельмени и котлеты.

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