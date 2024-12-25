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Британский лев против снежного барса: предпосылки второй англо-афганской войны

Британский лев против снежного барса: предпосылки второй англо-афганской войны

К осени 1878-го вторая англо-афганская война стала во многом неизбежной; вот только, впрочем, и среди британского командования, и части чиновничества в отношении нее бытовали скептические настроения: и в Лондоне, и в Индии еще помнили трагические обстоятельства войны первой.

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