В столице обнаружили редкие виды лишайников

В третье издание Красной книги Москвы занесли 35 видов лишайников — это на 14 больше, чем во втором. Такой рост обусловлен тем, что на территории города (в основном в ТиНАО) были обнаружены новые редкие виды.
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