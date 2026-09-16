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Венесуэла и Великобритания улучшили уровень дипломатических отношений

Венесуэла и Великобритания улучшили уровень дипломатических отношений

Венесуэла и Великобритания договорились повысить уровень двусторонних дипломатических отношений, сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия 15 сентября в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

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